La inflación de junio fue del 1,8% en CABA

En términos interanuales, el índice de precios de la Ciudad registró un avance de 32,6%. Los precios que más empujaron la variación mensual correspondieron a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud, y Transporte.

8 de Julio de 2026 12:05hs

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad informó que la inflación porteña fue de 1,8% en junio y acumuló un alza de 16% en el primer semestre. En términos interanuales, el índice de precios de la Ciudad registró un avance de 32,6%.

Los precios que más empujaron la variación mensual correspondieron a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; Transporte; y Equipamiento y mantenimiento del hogar. Esos rubros sumaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales al aumento general.

Los mayores incrementos se observaron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,15%), Salud (2,9%) y Vivienda y servicios básicos (2,2%). Por tipo de bienes y servicios, los servicios subieron 1,5%, los bienes 2% y los regulados por el Estado 2%, mientras que la inflación núcleo —excluyendo estacionales y regulados— quedó en 1,9%.

El transporte registró una suba promedio de 2,1%. Aunque algunas tarifas como colectivos y trenes mostraron aumentos puntuales, hubo movimientos estacionales que moderaron el impacto sobre el índice. Con este registro, el IPC de la Ciudad acumula tres meses consecutivos en alza; a nivel nacional, el INDEC y diversas consultoras señalan una tendencia decreciente en los últimos dos meses, con proyecciones que se publicarán próximamente.