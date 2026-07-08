Hubo diecinueve detenidos y cinco agentes heridos durante los festejos en el Obelisco

Las fuerzas intervinieron cuando detectaron a grupos alcoholizados que obstaculizaban la circulación y arrojaban objetos contra el personal de seguridad.

8 de Julio de 2026 10:03hs

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Egipto que aseguró su pase a cuartos de final del Mundial 2026, se registraron incidentes en el Obelisco: la policía detuvo a 19 personas por alteraciones del orden público y cinco agentes resultaron heridos, dos con fracturas. Las fuerzas intervinieron cuando detectaron a grupos alcoholizados que obstaculizaban la circulación y arrojaban objetos contra el personal de seguridad.

Entre los detenidos, seis fueron imputados por lanzamiento de elementos; otros dos, por atentado y resistencia a la autoridad; y uno por intento de robo de un teléfono celular. El operativo buscó despejar la avenida 9 de Julio y restablecer el tránsito, que se normalizó pasada la 21 horas.

El SAME atendió en el lugar a nueve personas —ocho hombres y una mujer— sin que ninguno requiriera traslado a centros asistenciales. La Unidad de Flagrancia Este, bajo la fiscalía a cargo de Santiago Almeida, intervino en la causa por los hechos ocurridos en el centro porteño.

Festejos similares derivaron en incidentes en otras ciudades: en Mar del Plata hubo un detenido luego de corridas cerca del Monumento General San Martín; en Córdoba se registraron nueve aprehensiones por peleas y robos, según el ministro de Seguridad, y en Rafaela se detuvo a dos personas mientras tres efectivos resultaron lesionados.