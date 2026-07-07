San Antonio Oeste festeja su 121° Aniversario

El Municipio de San Antonio en la provincia de Rio Negro, presentó el cronograma oficial que se extenderá desde el sábado 4 hasta el domingo 12 de julio. La celebración incluirá el tradicional desfile, la reinauguración del Centro Municipal de Cultura y espectáculos musicales de primer nivel como la Filarmónica de Río Negro y el dúo de RKT "Roze".

7 de Julio de 2026 12:24hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de un nuevo año de historia, crecimiento e identidad, la Municipalidad de San Antonio invita a toda la comunidad de la región a participar de las actividades programadas para celebrar el 121° Aniversario.

El cronograma oficial combina significativos actos institucionales, homenajes a antiguos pobladores y la puesta en valor de la infraestructura local, coronando las jornadas con una atractiva propuesta artística en dos escenarios en simultáneo: el Escenario Principal y el reacondicionado Centro Municipal de Cultura.

Las actividades comenzarán formalmente este sábado 4 de julio con eventos deportivos y la entrega de certificados de capacitaciones durante los días siguientes, abriendo paso a los días centrales de la celebración:

• Jueves 9 de julio (Día de la Independencia): La jornada central iniciará por la mañana con el Acto Oficial en la Plaza Centenario, entrega de tierras y homenajes en el Salón de los Intendentes. A partir de las 13:00 hs, el Escenario Principal se encenderá con peñas folclóricas y bandas locales como Pez Diablo, Resiliente y el gran tributo ricotero de Manto Negro a las 19:00 hs. Por la noche, a las 21:00 hs, se realizará la histórica Inauguración del Centro Municipal de Cultura, cerrando la velada en dicha sala con la presentación de la Filarmónica de Río Negro a las 23:45 hs.

• Viernes 10 de julio (Día del Pueblo): A las 11:00 hs se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico del 121° Aniversario. Por la tarde, el Centro de Cultura albergará presentaciones del Coro Municipal, institutos de danza de IUPA. En paralelo, el Escenario Principal recibirá el cierre musical más esperado: los shows en vivo de Alta Dosis y la esperada presentación del reconocido dúo juvenil Roze, pactada para las 22:30 hs.

• Sábado 11 y Domingo 12 de julio: Los festejos continuarán con obras de teatro infantil como "Los Grutynos", el Encuentro de Bateristas en la Primera Bajada de Las Grutas, ópera y torneos deportivos regionales.

Desde el poder ejecutivo local destacaron que todas las propuestas artísticas y culturales son con entrada libre y gratuita, invitando a las familias rionegrinas a compartir un fin de semana histórico que celebra las raíces y el futuro de San Antonio Oeste.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590