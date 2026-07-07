Más del 60% de los argentinos no llega al día 20 del mes, y siete de cada diez no le cree al número de inflación

Una encuesta de Zentrix reveló que solo el 24,3% llega con lo justo a fin de mes, y apenas el 13% puede generar algún ahorro. Más del 80% perdió contra la inflación en los últimos tres años.

7 de Julio de 2026 11:13hs

Más del 60% de los argentinos asegura que sus ingresos no alcanzan para llegar al día 20 de cada mes. Una encuesta de la consultora Zentrix reveló que solo el 24,3% llega con lo justo a fin de mes, sin posibilidad de ahorrar. En tanto, solo el 13% sostiene que logra cubrir todos sus gastos y, además, generar algún ahorro. La gente afirma que la pérdida de poder adquisitivo es la principal preocupación.

La mayoría percibe una erosión del poder adquisitivo. Más de ocho de cada diez consultados sostienen que sus ingresos perdieron frente a la inflación, y casi siete de cada diez cree que la inflación oficial no refleja el aumento de precios que enfrentan en el día a día. Ese desfase alimenta la sensación de que la mejora macroeconómica no llegó al consumo familiar.

El estudio también recoge un fuerte pesimismo sobre la economía nacional: el 64% califica la situación del país como mala o muy mala. De manera paralela, muchos encuestados evalúan de forma negativa la situación de su propio hogar, lo que evidencia que la impresión general sobre el presente económico es negativa y extendida.

Aunque algunos indicadores muestran una leve recuperación del ingreso disponible, especialistas señalan que la mejora fue desigual y favoreció sobre todo a trabajadores registrados del sector privado. Jubilados y empleados públicos siguen registrando una pérdida de poder de compra, por lo que el principal desafío es que la estabilidad macroeconómica se traduzca en alivio real para los bolsillos.