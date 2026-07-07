Más competitividad y unión: el nuevo hito de la CAT en su 60° aniversario

"Estos 60 años reflejan el compromiso de una institución que ha sabido representar al sector, promover el diálogo y construir consensos para impulsar el desarrollo del turismo argentino. Miramos hacia adelante con el desafío de seguir fortaleciendo una actividad estratégica para el crecimiento del país", expresó Laura Teruel, presidente de la CAT.

7 de Julio de 2026 12:27hs

Por Ricardo Seronero

En el marco del 60° aniversario, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) realizó un encuentro con representantes de los medios de comunicación junto a presidentes de entidades socias y del Comité Ejecutivo de la institución, en una jornada destinada a compartir el presente y los desafíos de la Cámara.

El encuentro estuvo encabezado por la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, y contó con la participación del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quienes coincidieron en destacar la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado para consolidar el crecimiento del turismo argentino. Estuvieron presentes los presidentes con mandato cumplido de la CAT, Gustavo Hani, Aldo Elías, Narciso Muñiz y Germán Pérez.

"Estos 60 años reflejan el compromiso de una institución que ha sabido representar al sector, promover el diálogo y construir consensos para impulsar el desarrollo del turismo argentino. Miramos hacia adelante con el desafío de seguir fortaleciendo una actividad estratégica para el crecimiento del país", expresó Laura Teruel.

Durante la actividad se presentó el Salón de Presidentes de la Cámara Argentina de Turismo, un espacio destinado a preservar la historia institucional y reconocer a quienes condujeron la entidad desde su creación. Asimismo, se presentó la renovación del sitio web institucional y la identidad visual desarrollada especialmente por el 60° aniversario.

Con seis décadas de trayectoria, la Cámara Argentina de Turismo continúa consolidando su rol como la principal entidad representativa del sector turístico nacional, promoviendo el trabajo conjunto entre el ámbito público y privado para potenciar la competitividad, la inversión y el desarrollo federal del turismo argentino.

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