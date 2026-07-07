Descubrí Tucumán desde una mirada íntegra: historia, bienestar, naturaleza, gastronomía y cultura

Tucumán lanzó su temporada invernal con una invitación para “Conectar con tus Raíces”, con un calendario amplio de actividades para disfrutar durante todo el mes. El presidente del ETT, Domingo Amaya destacó que la temporada invernal representa uno de los períodos de mayor movimiento para la actividad, impulsando el trabajo de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías, emprendedores, artesanos y prestadores turísticos de toda la provincia.

7 de Julio de 2026 12:20hs

Por Ricardo Seronero

Tucumán pertenece a ese selecto grupo de destinos que no solo deben visitarse, sino sentirse: una provincia donde la historia se respira en cada rincón, la naturaleza invita a detener el tiempo y la cultura encuentra en su gente la mejor expresión de identidad.

Bajo ese espíritu, el Ente Tucumán Turismo (ETT) dio inicio oficial a la Temporada de Invierno 2026, presentando una propuesta que invita a vivir experiencias auténticas y a reencontrarse con aquello que verdaderamente nos conecta con nuestras raíces.

El lanzamiento se realizó en el patio del organismo provincial, con la presencia del vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo; presidente del ETT, Domingo Amaya; la vicepresidenta, Inés Frías Silva; el secretario general, Marcos Díaz; el presidente de la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura, Francisco Serra; el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales; el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow; además de secretarios del Poder Ejecutivo, intendentes y comisionados comunales, legisladores, representantes del sector privado turístico, empresarios, prestadores de servicios, medios de comunicación e invitados especiales.

La campaña de este año lleva por lema "Conectar con tus raíces", una invitación a descubrir Tucumán desde una mirada íntegra: historia, bienestar, naturaleza, gastronomía y cultura, en sintonía con las nuevas tendencias del turismo mundial que privilegian las experiencias transformadoras y el contacto genuino con el entorno.

En el marco del lanzamiento se presentó oficialmente el spot promocional de la temporada, una pieza audiovisual que pone en valor los principales atractivos de la provincia y propone al visitante recorrer escenarios donde la historia nacional convive con paisajes exuberantes, pueblos con identidad propia, sabores tradicionales y una agenda repleta de actividades para disfrutar durante todo el receso invernal.

Julio constituye el mes más emblemático para Tucumán. Cada año, miles de visitantes llegan a la provincia para participar de las celebraciones por el 9 de Julio, fecha en la que la Casa Histórica vuelve a convertirse en el epicentro de los homenajes a la Independencia Nacional. A esa trascendencia histórica se suma una amplia programación de festivales, espectáculos, experiencias gastronómicas, turismo activo, recorridos culturales, propuestas de bienestar y actividades en cada uno de los municipios y comunas del interior.

La ceremonia también rindió homenaje a la identidad tucumana a través de la música. Los artistas Mariela Narchi, Virginia Matías, Yuly Nelegatti y Quique Yance interpretaron un repertorio especialmente preparado para celebrar la patria, mientras que el cierre estuvo a cargo del grupo TAWA, integrado por Álvaro Carabajal, Emir Blac Sleiman, Javier Jiménez y Víctor Cheda, quienes ofrecieron un espectáculo que sintetizó el espíritu de una provincia profundamente ligada a sus tradiciones.

Amaya destacó que la temporada invernal representa uno de los períodos de mayor movimiento para la actividad, impulsando el trabajo de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías, emprendedores, artesanos y prestadores turísticos de toda la provincia. En ese sentido, remarcaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para consolidar una oferta cada vez más diversa, competitiva y de calidad.

Con una identidad profundamente ligada a la historia argentina, una naturaleza privilegiada y una agenda que combina tradición e innovación, Tucumán abre las puertas de un nuevo invierno para invitar a los argentinos a reconectar con aquello que verdaderamente importa: sus raíces, su historia y la emoción de vivir experiencias inolvidables en el Jardín de la República.



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