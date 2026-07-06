Venezuela: suman 3.342 los muertos por los terremotos y 50.000 personas permanecen desaparecidas

El Gobierno venezolano informó que más de 16.000 personas resultaron heridas. La Guaira es el estado más golpeado por los movimientos telúricos. De 77 brigadas extranjeras, permanecen 25 en la zona del desastre.

6 de Julio de 2026 13:22hs

El Gobierno venezolano informó que el balance de víctimas fatales por los terremotos de hace doce días llegó a 3.342. Además confirmó más de 16.000 heridos y alrededor de 50.000 personas aún reportadas como desaparecidas, con La Guaira como el estado más golpeado por los movimientos telúricos.

En la zona afectada operan decenas de máquinas para retirar escombros y la presencia militar se ha incrementado. Centenares de vecinos hacen filas para acceder a alimentos, agua y ayuda básica, mientras los equipos de búsqueda mantienen tareas en sectores donde persisten indicios de personas atrapadas.

La ONU transfirió la coordinación de las labores a las autoridades venezolanas y Protección Civil asumió la responsabilidad operativa. Fuentes del equipo internacional para la evaluación y coordinación de desastres indicaron que la mayoría de las brigadas extranjeras ya finalizó su misión: de 77 equipos llegados desde 31 países permanecen unos 25, que siguen apoyando a los rescatistas locales en búsqueda y recuperación de cuerpos.

Ante la magnitud de la tragedia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una unidad militar especializada en emergencias por desastres naturales, denominada "Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre". En un acto oficial también fueron condecorados y despedidos los rescatistas internacionales que participaron en las tareas de emergencia. Mientras tanto, continúa la búsqueda del niño argentino Lucas Gámez, desaparecido bajo los escombros y que este lunes cumpliría nueve años.