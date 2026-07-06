Sabrina Selva: "No sólo habría estafa en Libra, sino también coimas"

"Desde el inicio de la causa, denunciamos una intención de la Justicia de no avanzar. El fiscal Eduardo Taiano ocultó a las querellas prueba contundente que surgía del celular de Novelli. Y tampoco es casual el momento (en que el juez Martínez de Giorgi apartó a las querellas de Libra), en el momento en que la esposa del juez fue aprobado su pliego en el Senado, elevado por el Gobierno de Milei. Sin el tuit de Milei no había estafa. El ardid es que promocionó Libra como un proyecto de inversión para las pymes, que nunca existió. Adorni es una de las personas que tienen mucha información sobre la causa Libra. No descartaría que tuviera que ver con algunas transacciones que Taiano decidió no seguir", historió la diputada de UxP.

6 de Julio de 2026 08:55hs

Escuchar