La nieve ya llegó a Neuquén

Con la llegada del invierno, Neuquén vuelve a vestirse de blanco y pone en marcha una de sus temporadas más esperadas y se consolida, de esta forma; como uno de los grandes destinos de nieve de la Argentina.

6 de Julio de 2026 13:17hs

Por Ricardo Seronero

Con la mayor superficie esquiable del país, la provincia ofrece una amplia variedad de experiencias para disfrutar de la nieve, desde centros de esquí de reconocimiento internacional hasta parques recreativos ideales para familias y quienes buscan dar sus primeros pasos en los deportes invernales.

Las primeras nevadas ya cubren distintos destinos neuquinos y anticipan una temporada que promete paisajes únicos, aventura y actividades para todas las edades.

De norte a sur, la provincia reúne propuestas para cada tipo de viajero. En la Región de los Lagos, San Martín de los Andes es sede de Cerro Chapelco y Lago Hermoso Ski Resort.

Villa La Angostura tiene a Cerro Bayo, con vistas al majestuoso Lago Nahuel Huapi. En el centro-oeste, rodeado por bosques de pehuenes, se encuentra el Parque de Nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia-Moquehue. Más al norte, Caviahue Ski Resort ofrece una experiencia única al pie del volcán, mientras que en Andacollo, el Parque Recreativo El Llano invita a disfrutar de la nieve en un entorno ideal para toda la familia.

La oferta invernal neuquina combina infraestructura de primer nivel con opciones accesibles para todos los públicos. Los centros de esquí reciben tanto a deportistas experimentados como a quienes desean iniciarse en disciplinas como el esquí o el snowboard, con escuelas, clases personalizadas y alquiler de equipos. Al mismo tiempo, los parques de nieve ofrecen alternativas recreativas como caminatas con raquetas, paseos en motos de nieve, culipatín y otras actividades pensadas para disfrutar del invierno sin necesidad de experiencia previa.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica que crece temporada tras temporada. Confiterías de montaña, refugios y restaurantes invitan a degustar sabores regionales y productos típicos neuquinos, convirtiendo cada jornada en la nieve en una oportunidad para descubrir también la identidad culinaria de la provincia.

Este invierno, Neuquén vuelve a consolidarse como uno de los grandes destinos de nieve de la Argentina. Paisajes imponentes, naturaleza, aventura y propuestas para todas las edades hacen de la provincia el lugar ideal para vivir una temporada inolvidable.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590













