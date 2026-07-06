La Cámara Argentina de Turismo Médico y Scioli analizaron el impacto del turismo de salud

Los representantes destacaron la potencialidad del país en este segmento. El funcionario destacó que “el trabajo articulado entre la Cámara Argentina de Turismo Médico y el sector turístico resulta fundamental para consolidar un producto de alto valor agregado, incrementar la llegada de visitantes internacionales, diversificar la oferta turística y generar un mayor ingreso de divisas para el país”.

6 de Julio de 2026 13:13hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, mantuvo un encuentro con autoridades de la Cámara Argentina de Turismo Médico (CATM) para analizar el impacto del turismo de salud en Argentina. Participaron del encuentro Mariana Sciaretta, presidenta de la CATM; Carlos Castellano, vicepresidente de la CATM; Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT); y Pablo Cagnoni, director nacional de Desarrollo y Promoción.

Scioli señaló que "Argentina cuenta con ventajas comparativas en este segmento, como la calidad profesional, de los servicios, la infraestructura, costos y una oferta turística reconocida internacionalmente”.

En este contexto, el funcionario destacó que “el trabajo articulado entre la Cámara Argentina de Turismo Médico y el sector turístico resulta fundamental para consolidar un producto de alto valor agregado, incrementar la llegada de visitantes internacionales, diversificar la oferta turística y generar un mayor ingreso de divisas para el país”.

En Argentina, el turismo médico constituye uno de los segmentos de mayor valor agregado dentro del turismo receptivo. Se destaca que el gasto promedio de un paciente internacional ronda los 13 mil dólares. Un paciente extranjero, que en su mayoría viaja acompañado, genera un gasto entre cinco y nueve veces superior al de un turista convencional o corporativo, y su permanencia en el país supera el promedio de un visitante internacional.

El turismo médico en el país representa un potencial económico y de negocio excepcional, consolidándose como una gran oportunidad de expansión de mercado gracias a sus marcadas ventajas competitivas en calidad y costos. Este segmento impulsa el crecimiento en la exportación de servicios de salud y genera un incremento en el ingreso de divisas mediante el cross-selling entre el turismo receptivo y la medicina.

Los países emisores con mayor demanda incluyen Norteamérica (EE.UU. y Canadá), Europa y Latinoamérica (Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú), atrayendo estos mercados gracias a la calidad de las prestaciones médicas y los costos más económicos.

Sciaretta manifestó por su parte que el factor económico juega un rol determinante, ya que muchas prestaciones médicas locales tienen valores entre un 50 y un 90 por ciento inferiores a los de Estados Unidos y otros mercados. Así logran ofrecer costos más competitivos con excelente calidad profesional y en servicios.

A su turno, la presidente de la CAT indicó que “Argentina está muy bien posicionada en el mundo, ya que cuenta con un combo muy conveniente en relación con la calidad de profesionales y servicios y con los costos de los mismos”.



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