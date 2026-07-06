Comenzó la agenda de eventos por la Fiesta nacional del invierno 2026

“Estamos muy contentos de poder iniciar las celebraciones que se desarrollan en el marco de la Fiesta Nacional del Invierno, hay propuestas para todas las edades y gustos. Hemos generado una variedad de actividades, con el acompañamiento del sector público y privado, junto a las Cámaras y Municipios, para darle la bienvenida al invierno, donde el evento central es en Cerro Castor el día 10 de julio” dijo el presidente del Instituto Fueguino de Turismo Dante Querciali.

6 de Julio de 2026 13:03hs

Por Ricardo Seronero

Con gran participación de la comunidad fueguina y turistas nacionales e internacionales, el Instituto Fueguino de Turismo junto al sector público y privado dieron inicio a la celebración que le da la bienvenida a la estación del hielo y la nieve. De esta manera, comenzó a desarrollarse la agenda de eventos en el marco de la Fiesta Nacional del Invierno, con la Noche de las Cervecerías en Río Grande el pasado viernes y sábado.

Los centros invernales formaron parte iniciando las actividades en el centro invernal Cerro Martial- Parque del Fin del Mundo donde se vivió una tarde con degustaciones gratis, música vivo, la presentación de Virago Malambo, show circenses y diversión en la nieve.

Además de disfrutar del nuevo medio de elevación que tiene el centro invernal, recientemente inaugurado.

Asimismo, durante el domingo se concretó la MasterClass de Esquí de Fondo en el Valle de Tierra Mayor, con más de 100 participantes que disfrutaron de la jornada con clases personalizadas a cargo de los instructores.

En paralelo a esta propuesta, se realizó una competencia deportiva de Snow Trail Running 10 kilómetros donde más de 130 deportistas atravesaron senderos y sectores del Valle de Tierra Mayor.

Al respecto el presidente del Instituto Fueguino de Turismo Dante Querciali indicó que “estamos muy contentos de poder iniciar las celebraciones que se desarrollan en el marco de la Fiesta Nacional del Invierno, hay propuestas para todas las edades y gustos. Hemos generado una variedad de actividades, con el acompañamiento del sector público y privado, junto a las Cámaras y Municipios, para darle la bienvenida al invierno, donde el evento central es en Cerro Castor el día 10 de julio”.

Cabe mencionar que durante las acciones desarrolladas este fin de semana se hizo entrega de reconocimientos a los siguientes deportistas y atletas fueguinos: Tomas Castelli, Omar Lorenzo, Nicolas Lima y María Giró destacando su amplia trayectoria.

El INFUETUR agradeció el acompañamiento de Chocolates Laguna Negra, Wine Host, Celentano, Alfajores Fueguito y Australis, que durante los eventos brindaron degustaciones gratuitas.

Para culminar, Querciali invitó a la comunidad a participar de los festejos que se dan en el marco de esta celebración hasta el día 11 de julio inclusive.



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