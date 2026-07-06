Caputo presentó el plan de pago de vencimientos hasta fines de 2027

El ministro de Economía descartó que salir a Wall Street sea una prioridad: lo describió como una alternativa posible, no como un objetivo, y aclaró que no están planificando emisiones internacionales este año ni el próximo salvo que las condiciones sean convenientes.

6 de Julio de 2026 11:39hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan financiero que, según su diagnóstico, permite cubrir los vencimientos hasta fines del próximo año sin depender de un regreso inmediato a los mercados internacionales. El equipo prevé combinar un préstamo de bancos internacionales garantizado por multilaterales por US$ 4.000 millones, privatizaciones por US$ 800 millones en 2026 y US$ 1.500 millones en 2027, y un crédito bilateral por US$ 2.000 millones; además, dijo que ya cuentan con un “colchón” de US$ 3.700 millones que aliviaría las obligaciones del año siguiente.

Caputo descartó que salir a Wall Street sea una prioridad: lo describió como una alternativa posible, no como un objetivo, y aclaró que no están planificando emisiones internacionales este año ni el próximo salvo que las condiciones sean convenientes. Según el ministro, propuestas recientes para colocar deuda en el exterior fueron rechazadas por su alto costo, que implicaba una tasa cercana al 12,5% y habría significado unos US$ 3.300 millones extra en intereses.

La estrategia oficial, explicó, busca reducir la histórica dependencia de financiamiento externo y profundizar el mercado de capitales local. En su exposición señaló que la intención es refinanciar el capital de la deuda mediante instrumentos en moneda local, mientras que los intereses se seguirán afrontando con el superávit primario, lo que —dijo— permite evitar pagos financieros adicionales y destinar recursos a disminuir la carga fiscal o a fortalecer el saldo público.

Caputo aseguró que el programa de este año ya está sobreejecutado por US$ 3.700 millones y que el perfil de vencimientos de 2027 será menos exigente que el de 2026, lo que facilitaría el refinanciamiento con deuda en legislación local. A futuro, destacó que la mejora de las variables macroeconómicas —menor riesgo país, desaceleración de la inflación y cuentas públicas más sólidas— podría reducir tasas y, eventualmente, habilitar un regreso a los mercados en condiciones más favorables, con la meta de alcanzar grado de inversión hacia fines de 2031.