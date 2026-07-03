Tucumán presentó la agenda oficial por el 210° Aniversario de la Independencia

"Tucumán no solo es la Cuna de la Independencia, sino el altar donde se gestó la libertad de nuestra Patria. Vivir este aniversario con una agenda de tanta jerarquía es una oportunidad única para mostrarle a los argentinos el orgullo de nuestras raíces, la calidez de nuestra gente y el enorme potencial de nuestra industria turística y cultural", indicó el presidente del Ente Tucumán Turismo-EATT, Domingo Amaya en la presentación de la agenda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 de Julio de 2026 10:43hs

Por Ricardo Seronero

Con una imponente convocatoria en la Casa de la Provincia en CABA, se anunció la grilla de festejos civiles, militares y musicales que vestirá de celeste y blanco a la Cuna de la Independencia los días 8 y 9 de julio.

Cada mes de julio, el corazón de la República Argentina late con especial fuerza en el jardín de nuestra patria. Hablar de Tucumán es evocar el eco de la libertad, el valor de los congresales de 1816 y la mística de aquella casa histórica que cobijó el nacimiento de una nación soberana. A las puertas de un hito trascendental, la provincia se prepara para honrar su legado como Cuna de la Independencia con una agenda de festejos de escala histórica que posicionará al destino en el centro de las miradas de todo el país.

En ese marco, la Representación Oficial de la Provincia en Buenos Aires (Suipacha 140) se vistió de gala, historia e identidad con el lanzamiento oficial de las celebraciones centrales del 8 y 9 de julio. La emotiva presentación, enfocada en consolidar a la provincia como el epicentro del orgullo nacional, estuvo encabezada por el ministro del Interior, Darío Monteros; la diputada nacional Gladys Medina; el presidente del Ente Tucumán Turismo (EATT), Domingo Amaya; el Representante Oficial en CABA, Enrique Salvatierra; y el legislador Francisco Serra, presidente de la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura de Tucumán.

Al tomar la palabra, Amaya remarcó el profundo significado que tiene para los tucumanos abrir las puertas de la provincia en una fecha tan cara al sentimiento nacional. "Tucumán no solo es la Cuna de la Independencia, sino el altar donde se gestó la libertad de nuestra Patria. Vivir este aniversario con una agenda de tanta jerarquía es una oportunidad única para mostrarle a los argentinos el orgullo de nuestras raíces, la calidez de nuestra gente y el enorme potencial de nuestra industria turística y cultural", indicó.

El encuentro superó todas las expectativas y se transformó en una verdadera embajada cultural que cautivó a una destacada concurrencia compuesta por funcionarios nacionales, empresarios del sector turístico, trabajadores de la actividad y un masivo acompañamiento de la prensa nacional. La jornada transportó a los asistentes a las raíces mismas de 1816 a través de intervenciones artísticas en vivo con actores caracterizados como personajes de época, coronándose la jornada con la imponente voz y mística musical de Coqui Sosa.

Como no podía ser de otra manera, el verdadero sabor de nuestra tierra estuvo presente gracias a las manos de Cristina Rojas Lazarte, oriunda de Famaillá y consagrada Campeona Nacional de la Empanada en 2008, cuya emblemática preparación fue elegida en su momento para registrar oficialmente la receta única de la auténtica empanada tucumana. Su arte gastronómico aportó el broche de oro para una jornada repleta de tradición que sirvió de antesala para la gran grilla que se vivirá en el territorio provincial, la cual incluirá una vigilia popular en Plaza Independencia con la participación de artistas de la talla de El Chaqueño Palavecino, La Beriso y Sergio Galleguillo, además del tradicional Tedeum y el Gran Desfile Cívico Militar.

Bajo las expresas directrices de federalismo y fuerte promoción turística-cultural que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, el Gobierno de Tucumán ratifica su posicionamiento en los principales mercados nacionales. Mantener viva la historia abre puertas al desarrollo, tracciona el turismo de eventos y expone con orgullo la identidad local al mundo entero, demostrando una vez más que Tucumán lo tiene todo.



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