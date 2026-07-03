Aerolíneas Argentinas informa que partieron los primeros vuelos especiales de la temporada de nieve desde San Pablo hacia Bariloche y Ushuaia, en el marco del refuerzo de su programación de invierno. Durante el período invernal, ambas rutas contarán con 2 frecuencias semanales.

3 de Julio de 2026 10:20hs

Por Ricardo Seronero

La programación también incluye vuelos intertramos que permiten conectar destinos turísticos sin pasar por Buenos Aires. En ese sentido, ayer partió el primer vuelo entre Córdoba y San Martín de los Andes, mientras que hoy comenzó la operación entre Rosario y San Martín de los Andes. Ambas rutas contarán con 2 frecuencias semanales durante la temporada.

Además, Aerolíneas Argentinas opera vuelos desde Córdoba y Rosario hacia Bariloche, con 5 y 4 frecuencias semanales respectivamente durante el período invernal. También se destaca la conexión entre Córdoba y Esquel, que contará con una frecuencia semanal, con salida los jueves y regreso los lunes, facilitando así los viajes de fin de semana.

En lo que respecta a las partidas desde Buenos Aires, la compañía también refuerza su oferta hacia los principales destinos turísticos de invierno. Bariloche contará con 92 frecuencias semanales, un 7% más que en 2025; Ushuaia tendrá 46 frecuencias, con un crecimiento del 21%; El Calafate contará con 16 frecuencias, un 7% más; y San Martín de los Andes mantendrá 18 frecuencias semanales.



En tanto, Mendoza contará con 67 frecuencias semanales, un 16% más que el año anterior. También se destaca la operación hacia Neuquén, que contará con 52 frecuencias semanales, y la oferta hacia Esquel, con hasta 2 salidas diarias en días clave de la temporada.



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