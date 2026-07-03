Mancuso: "Si Argentina juega un partido serio, no tendría que tener problemas con Cabo Verde"

"El que juega te recorre toda esa ansiedad hasta la entrada en calor. Tal vez el que está en el banco de suplentes sigue acumulando ansiedad, y si no te toca entrar andás por arriba de las paredes", explicó el ex ayudante de campo de la Selección, quien destacó la "hermandad" que hay en el cuerpo técnico albiceleste. "Scaloni está rodeado de buena gente, de profesionales que han vivido ese vestuario. Tiene tres o cuatro personas alrededor que vivieron la misma historia, de jugador hasta técnico. Creo que se siente muy contenido", agregó.

3 de Julio de 2026 12:10hs

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