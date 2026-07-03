Llegan la 32° Fiestas Patrias Saladillo 2026

Del 8 al 12 de julio, el predio de la Sociedad Rural de Saladillo volverá a convertirse en el gran escenario del tradicionalismo argentino con una nueva edición de Fiestas Patrias. Cinco días para vivir la tradición con jineteadas, folclore y miles de visitantes. "Cada edición representa mucho más que la organización de un evento. Es la posibilidad de reunir a las familias alrededor de nuestras tradiciones, de mostrar la identidad del campo argentino y de seguir fortaleciendo un espacio que pertenece a toda la comunidad", destacan desde la organización.

3 de Julio de 2026 10:36hs

Por Ricardo Seronero

El encuentro reunirá jineteadas, destrezas criollas, música en vivo, gastronomía típica, artesanos y propuestas para toda la familia, consolidándose como uno de los principales eventos turísticos del invierno bonaerense. Con una convocatoria de aproximadamente 20.000 personas, la celebración genera un fuerte impacto económico y cultural para la ciudad, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y comercial, al tiempo que mantiene vivas las tradiciones gauchas y la identidad criolla.

Durante cinco jornadas, el predio de la Sociedad Rural de Saladillo será el punto de encuentro para quienes mantienen vivas las tradiciones argentinas. Familias, turistas y amantes de la cultura criolla llegarán desde distintos puntos del país para disfrutar de una programación que combina espectáculos, competencias, gastronomía típica y propuestas culturales pensadas para todas las edades.

El programa incluirá jineteadas en distintas categorías, pruebas de riendas, pialadas, espectáculos folklóricos, bailes populares y un gran torneo de truco, además de un amplio paseo gastronómico con asadores especializados, food trucks, carpas y una feria de artesanos, emprendedores y pilcheros que pondrán en valor la producción regional.

Con el paso de los años, Fiestas Patrias se posicionó como uno de los encuentros tradicionalistas más convocantes de la provincia de Buenos Aires y una de las grandes propuestas del calendario turístico invernal. La llegada de miles de visitantes durante los cinco días representa un importante movimiento para la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios, prestadores turísticos y productores de la región.

"Cada edición representa mucho más que la organización de un evento. Es la posibilidad de reunir a las familias alrededor de nuestras tradiciones, de mostrar la identidad del campo argentino y de seguir fortaleciendo un espacio que pertenece a toda la comunidad", destacan desde la organización.

Además de su impacto turístico y económico, la fiesta busca preservar y difundir las expresiones más representativas de la cultura criolla. Las jineteadas y destrezas ecuestres rinden homenaje al gaucho y su legado; la música y las danzas folklóricas mantienen vivas las expresiones populares; la gastronomía rescata recetas tradicionales como el asado, las empanadas y el locro; mientras que los artesanos exhiben trabajos en cuero, platería, tejidos y cerámica que reflejan el patrimonio cultural argentino.

Un reconocimiento que distingue más de tres décadas de trabajo

Como antesala de esta nueva edición, Oscar Raúl Laforcada, creador e impulsor de Fiestas Patrias, recibió el pasado 2 de mayo la distinción "Prócer de la Cultura Federal", durante el Cabildo Abierto de la Cultura Federal realizado en el histórico Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El reconocimiento fue otorgado por la Fundación Juan de los Santos Amores, el Instituto de Arte Folclórico (IDAF) y las autoridades del Museo Nacional del Cabildo, en reconocimiento a más de 30 años dedicados a la organización de Fiestas Patrias y a la promoción y defensa del patrimonio cultural del tradicionalismo argentino.

Una historia que comenzó hace más de tres décadas

Lo que hoy es uno de los grandes encuentros tradicionalistas del país nació hace 32 años como un proyecto impulsado por Oscar Raúl Laforcada. Aquella primera edición reunió a menos de 300 personas, pero con esfuerzo, perseverancia y un profundo amor por las tradiciones fue creciendo hasta convertirse en una celebración que convoca a miles de visitantes cada invierno.

Con el tiempo, el proyecto se transformó también en una iniciativa familiar. Su esposa Marisa y sus hijos Lara, Luna y Catriel se incorporaron a la organización, acompañados por un equipo de trabajo comprometido que año tras año hace posible el desarrollo de la fiesta.

Hoy, Fiestas Patrias Saladillo representa mucho más que un festival: es un espacio de encuentro entre generaciones, una expresión viva de la cultura criolla y un símbolo del orgullo e identidad de Saladillo, que continúa proyectando sus tradiciones hacia todo el país.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590