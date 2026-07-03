La Unión Europea multó a Google con 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante

La causa se originó en 2018, cuando la Comisión Europea concluyó que Google favoreció su motor de búsqueda y el navegador Chrome mediante acuerdos de preinstalación y cláusulas contractuales que vinculaban la licencia de sus aplicaciones a la instalación previa de sus servicios.

3 de Julio de 2026 13:50hs

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó definitivamente la multa de 4.125 millones de euros impuesta a Google por abusar de su posición dominante en el mercado de dispositivos móviles Android, según informó el fallo emitido en Luxemburgo. Los magistrados rechazaron el recurso presentado por Google y su matriz Alphabet contra la sentencia del Tribunal General de 2022, que ya había confirmado el fondo del caso y recalculado la sanción.

La causa se originó en 2018, cuando la Comisión Europea concluyó que Google favoreció su motor de búsqueda y el navegador Chrome mediante acuerdos de preinstalación y cláusulas contractuales que vinculaban la licencia de sus aplicaciones a la instalación previa de sus servicios. Bruselas calificó esas prácticas como una infracción única y continuada y fijó inicialmente la multa en 4.342 millones de euros.

El Tribunal General anuló parcialmente la decisión respecto de algunos acuerdos de reparto de ingresos condicionados a la preinstalación exclusiva de Google Search en determinados dispositivos, por lo que recalculó la sanción en 4.125 millones de euros, de los cuales Alphabet debía pagar solidariamente 1.521 millones. En su fallo final, el Tribunal de Justicia confirmó que las prácticas podían restringir la competencia y reforzar la posición dominante de Google.

Google afirmó que la sentencia no reconoce las inversiones realizadas para mantener Android abierto e interoperable y recordó que ajustó sus acuerdos en 2018 para cumplir la resolución inicial. La compañía señaló que seguirá centrada en la innovación y en la apertura para usuarios, socios y desarrolladores.