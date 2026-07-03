La grave situación sanitaria en Venezuela tras los terremotos: "Hay 21 hospitales, 6 destruidos y 10 con trastornos graves"

"Hasta el 2023, 42 mil médicos y enfermeras de Venezuela emigraron por las condiciones (en las que está el país): La OMS calcula más de 50 mil desaparecidos. Hay que armar el rescate de los cadáveres, el suministro de agua potable y la vacunación y alimentación para evitar enfermedades como el sarampión o la rubéola, porque las condiciones en los campamentos son sumamente complejas. Hay que alimentar a más de quinientas mil personas" en las zonas de desastre, detalló el doctor Claudio Santamaría.

3 de Julio de 2026 10:15hs

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