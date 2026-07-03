Histórica conectividad invernal: Ushuaia con 9 vuelos semanales directos de Brasil

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, destacó la trascendencia de este logro logístico y comercial para la provincia: "Logramos romper la barrera de los vuelos internacionales con un flujo directo de esta magnitud, algo que nunca antes habíamos tenido para la temporada invernal. El mercado brasileño es estratégico para el destino y esperamos recibir cada año más visitantes gracias a esta conectividad directa".

3 de Julio de 2026 11:30hs

Por Ricardo Seronero



El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) confirmó la consolidación de la conectividad internacional directa con vuelos desde San Pablo, Brasil a Ushuaia para la temporada de invierno de este año. Desde el 1 de julio, el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas empezó a recibir los vuelos semanales operados por tres de las principales compañías aéreas de la región.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, destacó la trascendencia de este logro logístico y comercial para la provincia: "Logramos romper la barrera de los vuelos internacionales con un flujo directo de esta magnitud, algo que nunca antes habíamos tenido para la temporada invernal. El mercado brasileño es estratégico para el destino y esperamos recibir cada año más visitantes gracias a esta conectividad directa".

De esta manera, la frecuencia de vuelos directos programada para esta temporada es de 4 vuelos semanales de LATAM; 3 vuelos semanales de GOL Linhas Aéreas y 2 vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas.

En este sentido, Querciali adelantó que "las proyecciones ya marcan una ocupación que, en algunos casos, supera el 80% de las plazas disponibles antes del inicio formal de los vuelos. Las compañías aéreas nos informan un nivel de reservas muy alto, lo que nos da la tranquilidad de que el destino Fin del Mundo sigue siendo elegido por el turismo receptivo internacional por nuestros servicios de calidad y los atractivos únicos para disfrutar en familia y con amigos".

Primer vuelo directo de LATAM Airlines



"Con enorme satisfacción recibimos el primer vuelo directo de LATAM Airlines que une San Pablo con Ushuaia, una conexión estratégica que fortalecerá el turismo internacional durante toda la temporada de invierno.

Brasil es el principal mercado internacional de cercanía para nuestro destino y uno de los que mayor fidelidad demuestra año tras año. Esta nueva ruta es el resultado del trabajo sostenido que venimos desarrollando junto a aerolíneas, operadores turísticos y el sector privado para ampliar la conectividad y seguir posicionando a Tierra del Fuego en los mercados internacionales.

Cada vuelo que llega representa más visitantes, mayor actividad económica, más empleo y nuevas oportunidades para nuestra provincia.

Quiero agradecer y dar la bienvenida a la empresa LATAM por apostar al destino Fin del Mundo. Hoy damos la bienvenida a una nueva etapa para el desarrollo turístico de Tierra del Fuego" expresó Querciali en su cuenta linkedin.com



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