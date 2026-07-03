El Banco Central acordó un préstamo directo por US$ 6.000 millones con 10 bancos internacionales, con vencimiento en 2028

La operación reemplaza líneas anteriores por el mismo monto que vencían entre este año y 2027, y lo hace con una tasa de interés más baja: la referencia SOFR más un recargo de 4 puntos porcentuales anuales.

3 de Julio de 2026 12:25hs

El Banco Central acordó un préstamo directo por US$ 6.000 millones con diez bancos internacionales, con vencimiento en septiembre de 2028. La operación reemplaza líneas anteriores por el mismo monto que vencían entre este año y 2027, y lo hace con una tasa de interés más baja: la referencia SOFR más un recargo de 4 puntos porcentuales anuales.

Para garantizar el crédito, la autoridad monetaria entregó bonos del Ministerio de Economía que estaban en su cartera, en una operación del tipo REPO que requiere colateral. Con esta maniobra el BCRA amplía su margen de intervención en el mercado cambiario y mejora sus reservas netas, lo que según el comunicado oficial contribuye a una mayor previsibilidad del flujo de divisas.

La medida además unifica y extiende plazos: el Central canceló tres REPO previos suscriptos en enero y junio de 2025 y en enero de este año, cuyas fechas de pago se concentraban entre octubre de 2026 y abril de 2027, y los reemplazó por la nueva línea con finalización en septiembre de 2028. El refinanciamiento se activó de manera anticipada para evitar que esos vencimientos se conviertan en un factor de tensión cambiaria hacia el periodo electoral.

El equipo económico justificó la decisión en la necesidad de minimizar la volatilidad financiera vinculada al calendario electoral y de generar condiciones más ordenadas en el mercado de cambios. Al postergar esos vencimientos, la autoridad busca reducir riesgos sobre el clima económico durante los próximos meses.