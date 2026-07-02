Ya está disponible el sello de calidad FAEVYT-SECTUR

“Este sello representa un paso muy importante para seguir fortaleciendo la profesionalización de nuestras agencias de viajes. Queremos brindar herramientas concretas que permitan mejorar procesos, generar confianza y visibilizar el compromiso del sector con la calidad. Es una iniciativa federal, pensada para agencias de todo el país, que reafirma el rol estratégico de las agencias de viajes en la cadena turística”, señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

2 de Julio de 2026 11:28hs

Por Ricardo Seronero

Con el dominio www.faevyt.org.ar/sellodecalidad ya se encuentra disponible la plataforma de gestión para que las agencias de viajes de todo el país puedan iniciar el proceso de adhesión al nuevo Sello de Calidad FAEVYT–SECTUR, una herramienta diseñada para fortalecer la profesionalización, la gestión y la mejora continua del sector.

“Este sello representa un paso muy importante para seguir fortaleciendo la profesionalización de nuestras agencias de viajes. Queremos brindar herramientas concretas que permitan mejorar procesos, generar confianza y visibilizar el compromiso del sector con la calidad. Es una iniciativa federal, pensada para agencias de todo el país, que reafirma el rol estratégico de las agencias de viajes en la cadena turística”, señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

El programa está pensado para agencias de viajes registradas y propone un sistema ágil y adaptable a los distintos modelos de prestación turística. Su objetivo es brindar herramientas concretas para fortalecer la calidad de gestión, profesionalizar procesos y generar estándares que contribuyan al desarrollo sostenible de las empresas del sector.

A través de una plataforma desarrollada por FAEVYT, las agencias pueden gestionar de manera sencilla cada etapa del proceso. El esquema contempla distintos niveles de reconocimiento —Bronce, Plata y Oro— que reflejan el grado de avance y madurez de las organizaciones en materia de calidad.

El proyecto cuenta con el liderazgo de FAEVYT y el acompañamiento técnico de la Secretaría de Turismo y Ambiente, en el marco del trabajo conjunto para impulsar la mejora continua y la competitividad del turismo argentino.

Información y contacto: [email protected]



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