Rubén Sobrero: "El estado de los trenes es peor que cuando ocurrió la tragedia de Once"

"Un millón cuatrocientos mil kilómetros por los trenes y todavía no hicimos las revisiones que figuran en los manuales. Las obras están todas paralizadas. Tenemos una deuda de 400 millones de dólares. Las obras son urgentes, tienen que ver con señalización, vías, barreras. Estamos sufriendo el desguace de la empresa, productor de que se nos fueron 4.500 compañeros por los bajos salarios", enumeró el secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste.

2 de Julio de 2026 08:50hs

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