Ola de frío: la Ciudad activa un fuerte operativo para asistir a personas en situación de calle

"Tenemos 3 herramientas centrales para personas en situación de calle en esta ola de frío: el teléfono 108; 100 camionetas recorriendo la Ciudad las 24 horas y más de 60 paradores", precisó Gabriel Mraida. "Tenemos cinco mil personas que están retomando su vida en los paradores. Trece mil que estaban en la calle y hoy están cobrando un subsidio habitacional. Pero 1.800 personas siguen en la vía pública, la mayoría con problemas de consumo o salud mental, y la Ley de Salud Mental no nos permite ayudarlos", se explayó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño.

2 de Julio de 2026 12:50hs

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