Loan Peña: la abuela apuntó contra su hija Laudelina

Durante el juicio por la desaparición del menor, Catalina Peña declaró que tres hombres le fueron a decir a Laudelina que debía declarar que fue un accidente, y aseguró que ella también sabía que era mentira. Agregó que en el almuerzo en su casa conoció a Carlos Pérez, esposo de Victoria Caillava, ambos imputados y detenidos.

2 de Julio de 2026 13:35hs

EN CORRIENTES, LA ABUELA DE LOAN PEÑA APUNTÓ CONTRA SU HIJA LAUDELINA, UNA DE LAS DETENIDAS POR LA DESAPARICIÓN DEL NENE.

La declaración de Catalina Peña, abuela del niño desaparecido Loan Danilo Peña, marcó la séptima audiencia del juicio que se celebra en Corrientes. Por su edad y problemas de audición, una integrante de la Secretaría del Tribunal permaneció a su lado durante toda la jornada para repetirle las preguntas. Con voz tenue y relato pausado, Catalina reconstruyó lo sucedido durante el almuerzo del 13 de junio de 2024, fecha en la que se produjo la desaparición.

La testigo negó que el consumo de alcohol hubiera nublado a los presentes: dijo que esa tarde se compartió una botella de tres cuartos entre cuatro personas y que al terminar todavía quedaba aproximadamente la mitad. También contó que, aunque conocía desde antes a Victoria Caillava por motivos laborales, fue la primera vez que vio en persona al esposo de ella, Carlos Pérez, durante ese encuentro. Relató que Caillava le aseguró que "se había perdido una criatura", sin especificar que se tratara de Loan, y que luego se ausentó para llevar a su marido a un partido.

Catalina responsabilizó a Antonio Benítez, la pareja de su hija Laudelina, por muchas de las decisiones posteriores a la desaparición. Lo describió como una persona "abusiva" y afirmó que su hija solía dejarse llevar por él; según la abuela, Benítez impulsó la versión del accidente para desviar la investigación y, detrás de esa conducta, buscaba beneficiarse con el campo familiar.

La testigo cerró su relato con fuertes reproches personales hacia Benítez, a quien llamó "ratero" y al que acusó de querer quedarse con la tierra de la familia. Además aseguró que nunca aprobó la relación de su hija con él y dijo haber preferido otro compañero para Laudelina.