La historia de una pareja santafesina que compró una casa modular prefabricada en China

"Nosotros alquilábamos , sabíamos que construir no era una opción para nosotros por tiempo y por economía. Mi marido empezó a buscar casas modulares en la Argentina. Empezó a fijarse en páginas chinas y empezamos la aventura que salió bien. La casa llegó en un contenedor al puerto. Abrís las puertas y están las partes, el techo, las paredes. Cuando abrís el techo, tienen colocados hasta los plafones. La casa se abre en una hora y tenes siete días para hacer las terminaciones. Es termoacústica. La idea era comprar una casa provisoria, pero nos gustó mucho, así que vamos a quedarnos más tiempo", relató Leticia Leites.
2 de Julio de 2026 08:30hs
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