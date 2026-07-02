El Riesgo País cayó a 417 puntos, el guarismo más bajo desde abril de 2018

La caída forma parte de una racha moderada a la baja que se extiende por cuatro ruedas, después de que a fines de julio se hubiese estabilizado por encima de las 430 unidades.

2 de Julio de 2026 13:46hs

El Riesgo País registró hoy una leve baja y quedó por debajo de los 420 puntos básicos, ubicándose en 417 unidades tras ceder cuatro puntos (-1%). El descenso, registrado en la cuarta rueda de la semana, llevó al indicador de JP Morgan a su nivel más bajo desde abril de 2018.

La caída forma parte de una racha moderada a la baja que se extiende por cuatro ruedas, después de que a fines de julio se hubiese estabilizado por encima de las 430 unidades. El indicador había alcanzado su mínimo de la gestión actual el 22 de junio, con 421 puntos, y ahora vuelve a valores que no se veían desde la presidencia de Mauricio Macri, cuando el 26 de abril de 2018 tocó 418 puntos.

El retroceso responde al comportamiento de los bonos soberanos: los títulos bajo ley local avanzan hasta 1,1% (AL41D) y los Globales suben hasta 0,2% (GD35D), aunque el GD46D muestra una caída de 0,8%. Estos movimientos explican la ligera mejora en la percepción de riesgo financiero del país.