Alerta amarilla por frío extremo en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la semana figura entre las más frías de los últimos años y reportó localidades del interior bonaerense cubiertas de blanco, entre ellas Balcarce y Tres Arroyos.
2 de Julio de 2026 10:00hs
Alerta amarilla por frío extremo en gran parte del país
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Un masivo pulso de aire polar procedente de la Antártida ingresó al país y provocó este jueves una serie de alertas amarillas, entre ellas en la provincia de Buenos Aires, donde el descenso térmico y la elevada humedad favorecieron nevadas en zonas poco habituales como Sierra de la Ventana y Tornquist. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la semana figura entre las más frías de los últimos años y reportó localidades del interior bonaerense cubiertas de blanco, entre ellas Balcarce y Tres Arroyos.

En el sistema serrano del sudoeste provincial se registraron las condiciones necesarias para nieve o aguanieve: la llegada del aire polar provocó un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones en localidades como Villa Ventana, Tornquist y Sierra de la Ventana. En ese sector las acumulaciones podrían alcanzar hasta tres centímetros en las zonas más expuestas.

El SMN extendió sus alertas a la Ciudad de Buenos Aires y a numerosas provincias del país, donde se esperan lluvias, nevadas, fuertes vientos y un fuerte enfriamiento. El fenómeno avanza hacia el centro y el norte y dejará temperaturas por debajo de lo habitual para la época, una combinación que puede resultar peligrosa para grupos de riesgo, como menores y personas mayores con patologías crónicas.

Las mínimas previstas se aproximan a 0°C e incluso podrían quedar bajo cero en puntos concretos, mientras que las máximas difícilmente superarán los 10°C en amplios sectores. Tras un respiro térmico puntual en algunas localidades, el nuevo sistema terminará por bajar de forma generalizada los registros térmicos en gran parte del territorio.

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