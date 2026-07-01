Vacaciones de invierno: Bariloche y Ciudad de Buenos Aires* lideran las búsquedas de los argentinos

“Seis de cada diez argentinos destacan el impacto positivo que tiene el turismo en las economías locales* y las vacaciones de invierno representan una oportunidad ideal para seguir impulsándolo" destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

1 de Julio de 2026 11:11hs

Por Ricardo Seronero

En un período que se extiende por casi un mes, ya que las vacaciones de invierno comienzan el 6 de julio en algunas provincias y el 20 en otras, la ciudad patagónica y la capital del país encabezan las preferencias de los viajeros según un nuevo relevamiento de Booking.com

Llega uno de los momentos más esperados del año, quizás más por los chicos: las vacaciones de invierno. Este año, el receso escolar se extenderá durante casi un mes debido a que las fechas varían según la provincia: mientras algunas comenzarán el 6 de julio, otras recién lo harán el 20. Esta diferencia en los calendarios escolares genera una temporada invernal más extensa para los destinos turísticos, que podrán recibir visitantes durante un período más prolongado que el habitual y que se extenderá casi todo el mes de julio.

En ese marco, y según un relevamiento de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, San Carlos de Bariloche y la ciudad de Buenos Aires encabezan las búsquedas de los argentinos.

“Seis de cada diez argentinos destacan el impacto positivo que tiene el turismo en las economías locales* y las vacaciones de invierno representan una oportunidad ideal para seguir impulsándolo. Los viajes continúan siendo una de las experiencias más valoradas por los argentinos, ya que les permiten reconectar con familiares y amigos, descubrir nuevos destinos y crear recuerdos que perduran mucho más allá del viaje”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Los destinos locales más buscados por los argentinos para las vacaciones de invierno (6 al 31 de julio) en Booking.com son:

1. San Carlos de Bariloche

2. Ciudad de Buenos Aires

3. Puerto Iguazú

4. Mendoza

5. Salta.

“Con una diversidad natural, cultural y gastronómica única, Argentina brinda innumerables oportunidades para disfrutar de las vacaciones de invierno. Cada región ofrece experiencias diferentes, permitiendo que cada viajero encuentre el destino que mejor se adapte a sus intereses y deseos,”, concluyó Jimena.



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