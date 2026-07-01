Sergio Berni: "Este Gobierno es el segundo de Macri y el tercero de Menem"

"El peronismo se estaba ordenando de abajo hacia arriba, y entonces se empezó a desordenar desde arriba. Esto omienza con desdoblamiento de las elecciones bonaerenses el año pasado", señaló el senador provincial. Para Berni, "el peronismo primero se vació de peronistas, y después se vació de doctrina. La esencia del peronismo es la doctrina, no la marcha o el escudo. Pasó con Alberto Fernández, que ni bien asumió dijo que estaba más cerca de la cultura hippie que del peronismo. Algunos se aferran a los errores porque no quieren perder privilegios".
1 de Julio de 2026 12:09hs
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