San Ignacio Miní extiende días y horarios del Espectáculo de Imagen y Sonido y del Centro de Interpretación

Del 1 de julio al 9 de agosto, la propuesta inmersiva podrá disfrutarse cinco días por semana, junto con la apertura extendida del Centro de Interpretación.

1 de Julio de 2026 11:17hs

Por Ricardo Seronero

Con el objetivo de ampliar la oferta turística para la temporada de invierno, el Conjunto Jesuítico Guaraní de San Ignacio Miní incorporará un día más de funcionamiento del Espectáculo de Imagen y Sonido y extenderá los horarios de atención del Centro de Interpretación (CDI), brindando más oportunidades para conocer uno de los principales atractivos patrimoniales de Misiones.

Entre el 1 de julio y el 9 de agosto, la experiencia estará disponible los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. En ese período, el Centro de Interpretación abrirá sus puertas desde las 16 horas, permitiendo a los visitantes profundizar en la historia y el legado jesuítico-guaraní antes de participar del recorrido nocturno.

El recorrido por el Centro de Interpretación (CDI) se encuentra incluido dentro de la tarifa de ingreso al Espectáculo de Imagen y Sonido. Asimismo, en los días en los que no se realiza la función del espectáculo, el CDI permanecerá abierto de 16 a 20 horas (de miércoles a domingo), con una tarifa diferenciada que contempla el beneficio 2x1 o tarifa de residente misionero en caso de ingreso individual.

Por otro lado, el espectáculo de Imagen y Sonido invita a descubrir el patrimonio desde una mirada diferente. A través de un recorrido inmersivo de 45 minutos, proyecciones audiovisuales sobre los muros centenarios, recrean el encuentro entre las culturas jesuítica y guaraní, combinando historia, arte y tecnología en un entorno natural que potencia la experiencia durante la noche.

La primera función comenzará a las 19:30, con cupos limitados por orden de llegada, mientras que una segunda función quedará sujeta a la demanda. La venta de tickets para esta actividad se realiza exclusivamente en la boletería del predio, media hora antes del inicio de cada función.

Además, el ticket de ingreso al Conjunto Jesuítico mantiene una validez de 15 días desde la fecha de compra, permitiendo visitar el resto de los Conjuntos Jesuítico Guaraníes incluidos en el circuito.

Asimismo, continúan vigentes los beneficios de acceso gratuito para niños/as menores de seis años, personas con discapacidad, residentes locales de cada Conjunto y estudiantes misioneros de nivel primario y secundario, quienes deberán presentar la documentación correspondiente.

Para conocer más información ingresar a https://misiones.tur.ar/caminodelosjesuitas/

Y, para consultas, escribir a [email protected] o estar atentos a su Instagram @caminodelosjesuitasenmisisiones



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