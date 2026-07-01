Argentina con eje de acción principal enfocado hacia el mercado de Brasil

Scioli reunió al equipo del Inprotur para lograr un récord de turistas extranjeros en 2026. “El mercado brasileño, que conozco muy bien, nos presenta un montón de oportunidades que tenemos que aprovechar y por esa razón estamos dedicando nuestro trabajo hacia allí”, puntualizó.

1 de Julio de 2026 11:05hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, Daniel Scioli, encabezó una nueva reunión del directorio de este organismo para trabajar en la agenda del segundo semestre del año, con eje de acción principal enfocado hacia el mercado de Brasil, que aporta uno de cada cuatro arribos de turistas extranjeros a la Argentina.

“El mercado brasileño, que conozco muy bien, nos presenta un montón de oportunidades que tenemos que aprovechar y por esa razón estamos dedicando nuestro trabajo hacia allí, llegando a regiones de Brasil a las que antes no se llegaba como promoción de la Argentina y ocupándonos de cuestiones clave, como la agilización de los pasos fronterizos, tal como lo está haciendo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva”, Scioli puntualizó.

“Seis de cada diez turistas que visitan la Argentina llegan desde países limítrofes y entonces tenemos todo el esfuerzo puesto ahí, en el marco de la política de cielos abiertos del presidente Javier Milei y con características clave de nuestros destinos: seguridad, calidad, innovación, profesionalismo”, señaló, para concluir que “cada vez que llega un turista, llega trabajo y llegan divisas”.

Las acciones encaradas incluyen, entre muchas otras, estrategias de promoción diferenciadas para las diversas regiones de ese país, agilización de los trámites para el ingreso de turistas, diseño de promociones en pasajes y paquetes turísticos y un seguimiento detallado de las tendencias en ese mercado para responder de manera ágil a sus demandas. Parte del equipo del Inprotur ya viajó a distintas ciudades de Brasil, donde se reunió con turoperadores y realizó workshops, para potenciar la llegada de turistas a la Argentina.

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