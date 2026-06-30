Juntos en Continental

Son más de mil los muertos por la ola de calor en Francia: "Nunca se vio una ola de calor como la de este año"

"Dentro de este número, tenemos jóvenes que han muerto por ahogamiento por nadar en lugares no habilitados. Tenemos también muchos adultos mayores en residencias para ancianos o que viven solos en sus domicilios. Y también los que fallecieron por paros cardíacos o por golpes de calor, porque los servicios médicos no dan abasto. En las funerarias no hay lugar y están abriendo cámaras frigoríficas en mercados para alojar cadáveres", consignó Jorge Morón, periodista francoargentino, desde París.
30 de Junio de 2026 10:05hs
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