Para fortalecer el desarrollo del enoturismo, el vino tucumano participó del Calchaquí Wine Tasting

Por primera vez, la Ruta del Vino de Altura de Tucumán; con tres bodegas locales participaron de uno de los eventos más relevantes del sector vitivinícola en la región, organizado por la reconocida sommelier Lorena Roda.

30 de Junio de 2026 12:02hs

Por Ricardo Seronero

Cada botella de vino cuenta una historia. Habla de una tierra, de un paisaje, de quienes trabajan la vid con paciencia y de una identidad que madura al ritmo de las estaciones. En los Valles Calchaquíes tucumanos, esa historia se escribe a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, donde la naturaleza desafía a sus productores y, al mismo tiempo, les regala vinos de personalidad inconfundible.

Con ese espíritu, y por primera vez, la Ruta del Vino de Altura de Tucumán participó del Calchaquí Wine Tasting, el prestigioso encuentro organizado por la reconocida sommelier Lorena Roda, que reúne en la provincia de Salta a las bodegas más representativas del Norte Argentino, siendo uno de los principales espacios de promoción y difusión de los vinos de altura del país.

En la edición 2026, las bodegas tucumanas Altos La Ciénaga, Albarrosa y Río de Arena, integrantes del circuito enoturístico, fueron seleccionadas para integrar la exclusiva propuesta de degustación, en la que productores, enólogos, sommeliers, periodistas especializados, referentes gastronómicos, propietarios de vinotecas y amantes del vino pudieron conocer cerca de treinta etiquetas elegidas por la organización.

Con el acompañamiento del Ente Tucumán Turismo (ETT), que tuvo presencia con la referente de la Ruta del Vino de Altura, Ana Cristina Nores, la provincia presentó una de sus expresiones vitivinícolas más singulares. La ingeniera Cristina Díaz y el enólogo Ignacio Tena compartieron con los asistentes una microvinificación de Tannat proveniente del viñedo La Ciénaga, ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una creación de Luis Rolando "Rolo" Díaz, uno de los máximos referentes del vino tucumano, quien define a sus elaboraciones como "vinos extremos", resultado de las exigentes condiciones climáticas y geográficas que caracterizan al Valle Calchaquí.

Por su parte, la propietaria de Río de Arena y presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán, Josefina Carro, junto a la enóloga Tania Hoy, presentaron el Río de Arena Malbec Reserva, distinguido durante 2025 por su calidad, y aprovecharon la ocasión para promocionar la propuesta de enoturismo que ofrece la bodega ubicada en El Bañado, Colalao del Valle.

Durante su exposición, Hoy destacó que los visitantes pueden vivir una experiencia integral en la finca, que incluye degustaciones guiadas, alojamiento, gastronomía regional y actividades especialmente diseñadas para conectar con el entorno natural. Entre ellas sobresale "Vino & Estrellas", una propuesta que combina la degustación de vinos de altura con observaciones astronómicas bajo uno de los cielos más puros del Valle Calchaquí, convirtiéndose en una experiencia que fusiona naturaleza, ciencia y cultura.

La participación tucumana en el Calchaquí Wine Tasting forma parte de la estrategia que impulsa el Ente de Turismo para fortalecer el desarrollo del enoturismo como uno de los productos con mayor potencial de crecimiento de la provincia. El acompañamiento a las bodegas locales busca consolidar una actividad que genera empleo genuino, promueve el arraigo de las comunidades vallistas y pone en valor una identidad productiva profundamente ligada al territorio.

Más que una feria de vinos, Calchaquí Wine Tasting se presenta como una experiencia destinada a descubrir, disfrutar y proyectar la riqueza vitivinícola del Valle Calchaquí. Un espacio donde confluyen bodegas, productores, profesionales y apasionados por el vino para celebrar el carácter único que la altura, la historia y el trabajo de sus hacedores imprimen a cada etiqueta.

Esa jerarquía del evento le dio al destino y al enoturismo una oportunidad para diversificar su oferta, fortalecer su identidad y seguir mostrando al país que, también desde sus viñedos de altura, Tucumán Tiene Todo.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590