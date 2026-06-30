La morosidad de las familias alcanzó el récord de 12,7% y no para de crecer desde hace 19 meses

El incremento fue más pronunciado entre los menores de 35 años y en los créditos otorgados por entidades no financieras, según un informe privado basado en datos del Banco Central.

30 de Junio de 2026 12:59hs

La morosidad de las familias siguió al alza en mayo y marcó un nuevo récord: 12,7%, con 19 meses consecutivos de crecimiento. El incremento fue más pronunciado entre los menores de 35 años y en los créditos otorgados por entidades no financieras.

El dato surge del análisis de la consultora 1816 sobre deudas con más de 90 días de atraso registradas en la base del Central de Deudores del BCRA (CENDEU). La consultora advirtió que los registros del BCRA pueden actualizarse, por lo que la cifra definitiva de mayo podría sufrir ajustes menores.

En el segmento empresario la mora pasó de 3,3% a 3,5% y, considerando todo el sector privado, el indicador subió de 7,3% a 7,7%. Entre las entidades no financieras, que concentran el 17% del crédito a privados, la morosidad se elevó hasta 32,2%.

Según 1816, casi el 40% de los prestamistas menores de 35 años presenta al menos un crédito en situación irregular. La consultora también señaló que el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales en mayo y junio, aunque sin recuperaciones significativas, y prevé que no será un motor relevante de la actividad económica hacia las elecciones del próximo año.