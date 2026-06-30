Jorge Imhoff: "Milei reaccionó de una manera muy complaciente al caso Adorni, dando mucho tiempo"

"No tenía una estructura de partido como para formar un Gobierno nacional. Cuando se llega al poder y no tenés cómo formar Gobierno, tenés que hacerlo con lo que tengas, y ahí generalmente ingresa mucha gente o de otras fuerzas políticas o que no era tan cercana al Presidente. Eso genera dos cosas: hay que tener cintura política para hacer alianzas, y otra es que siempre va a entrar gente a la que no conocés del todo bien y podés encontrarte con sorpresas", reflexionó el consultor político.
30 de Junio de 2026 11:14hs
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