FIBA presentó los primeros destacados de su programación

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del miércoles 9 al domingo 20 de septiembre se realizará el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), uno de los encuentros de artes escénicas más relevantes de América Latina. "Con una convocatoria récord de proyectos nacionales este año, este FIBA busca que más elencos argentinos puedan proyectarse en el mundo y que Buenos Aires siga consolidándose como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”, anunció Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires”.

30 de Junio de 2026 12:08hs

Por Ricardo Seronero

Durante 12 días, la Ciudad será escenario de una programación que reunirá producciones nacionales e internacionales de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias, lo que consolida a Buenos Aires como un punto de encuentro entre la creación local y los principales escenarios del mundo.

“Después de FIBA Piensa al FIBA, nos propusimos revisar el festival, escuchar a artistas, programadores y directores para entender cuáles son hoy los desafíos de una capital cultural como Buenos Aires. El resultado es una programación que reafirma el compromiso de la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri con el fortalecimiento de la producción artística y la circulación internacional, construida para tender puentes entre la escena porteña y el mundo. Con una convocatoria récord de proyectos nacionales este año, este FIBA busca que más elencos argentinos puedan proyectarse en el mundo y que Buenos Aires siga consolidándose como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”, anunció Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires”.

Desde 1997, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) es una de las citas culturales más importantes de la región tanto para la escena local como extranjera al impulsar la circulación de obras, artistas y nuevas miradas contemporáneas. Esta nueva edición desplegará actividades en salas independientes, en los espacios culturales, sitios no convencionales y lugares al aire libre de los diferentes barrios porteños.

“La edición FIBA 2026 es sumamente especial para quienes conocemos y acompañamos este festival desde su primera edición, hace ya casi treinta años. Al mismo tiempo que dialoga con los grandes maestros que marcaron la escena occidental y dejaron un legado fundamental, busca también a artistas de muy diversos países, culturas e identidades para indagar en lo más contemporáneo de sus vidas, sus búsquedas y sus prácticas artísticas. El mundo, con sus padeceres, sus transformaciones y sus lógicas, nunca ha estado ausente de FIBA. Sin embargo, siempre aparece desde perspectivas que eluden una mirada simplista y lineal del arte como mera copia de la realidad. A través del teatro, la danza, el musical, la performance, la ópera, las muestras audiovisuales y todas las actividades que tendrán lugar durante estos doce días vibrantes, FIBA dialoga con la escena internacional y vuelve a situar a la escena argentina en ese intercambio con el mundo”, comentó Federico Irazábal director artístico del festival.

La programación internacional reunirá algunas de las producciones más destacadas de la escena contemporánea, con la participación de creadores y compañías provenientes de Europa, Asia y Latinoamérica. Entre ellas se destacan Contre-nature, del coreógrafo francés Rachid Ouramdane; Dorian, del reconocido director estadounidense Robert Wilson, en una producción lituana; la LETTERS, de Diego Aramburo y Beatrice Fleischlin, una coproducción entre Bolivia y Suiza; KIN (Long): Proyecto Yeonhee I, de la compañía surcoreana Liquid Sound; NO/MAS/SACRE, del español Reinaldo Ribeiro; Instante, de Juan Ignacio Tula, con producción francesa; y La Luna en el Amazonas, de Mapa Teatro, referente de la creación escénica colombiana.

En el marco de la programación nacional, se presentarán También esta pasando esto, proyecto Charleville Carruseles de Fernando Rubio y Rocío Gómez Cantero, La gravedad de las burbujas de Juan Pablo Galimberti, Los pasteleros de Ricardo Tamburrano, Una casa en Biarritz de Catherine Biquard, Atlas de un mundo imaginado de Aliana Álvarez Pacheco y Silvia Gómez Giusto, Liquidación total de Eliana Murgia, ¡Oh cabezas locas de las religiosas! de Mia Miceli, Amanuences de Constanza Feldman, Menos detalles de Gustavo Tarrío, Venado Asesino de Maruja Bustamante, FLOTA, rapsodia santafesina de Javier Swedzky, Chayka de Valentino Grizutti, Juego del Tiempo de Margarita Bali y Gerardo Litvak, Parece ser de Iván Haidar, Que Xou da Xuxa é esse? de Leticia Mazur, Saraos Uranistas de Juanse Rausch, Ojos látigo de Leticia Coronel, Tronco, naturaleza viva de Mayra Bonard, Una sombra voraz de Mariano Pensotti, En mitad de tanto fuego de Alejandro Tantanian, El trabajo de Federico León, Mi joven vida tiene un final de Pablo Rotemberg y Estéticas de lo cotidiano de Florencea Fernández

Además se podrá disfrutar de las producciones del Teatro Colón como Principio de éxtasis de Goyo Montero, inspirado en El Aleph de Jorge Luis Borges y de las producciones del CTBA como: Ópera de los tres centavos de Gabriel Calderón, Rossini Cards de Bigonzetti por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y La lluvia de fuego de Marilú Marini. Ambas instituciones presentarán en coproducción la Ópera de los tres centavos de Gabriel Calderón.

También se entregará en esta edición el 17° Premio Germán Rozenmacher de nueva dramaturgia, creado en 1999, organizado por el Centro Cultural R. Ricardo Rojas, UBA y FIBA, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Lleva el nombre de Germán Rozenmacher (Buenos Aires, 1936 - Mar del Plata, 1971) en homenaje al gran dramaturgo y cuentista, autor de Réquiem para un viernes a la noche y Cabecita negra. Su objetivo es estimular la producción de jóvenes autores argentinos, o radicados en Argentina. Este año el jurado está compuesto por Cecilia Propato, Maximiliano de la Puente y la ganadora de la edición anterior del Premio, Mia Miceli.

Del 16 al 19 se realizará el Mercado/FIBA, la iniciativa que impulsa a las compañías y a los artistas a internacionalizarse, que adoptará un formato más cercano para propiciar el encuentro. Programadores de festivales y espacios culturales de todo el mundo visitarán Buenos Aires para descubrir las producciones que forman parte de la programación de esta edición para tender puentes y fortalecer lazos entre referentes de la escena local y representantes de diferentes latitudes, pensando al Festival como una plataforma de lo que puede luego ser una proyección internacional que trascienda al evento en sí mismo.



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