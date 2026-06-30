Diego Corbalán: "La conversación sobre Adorni en redes le empezaba a robar el protagonismo al propio Presidente"

"Se pasó a discutir gobernabilidad por las peripecias patrimoniales de Adorni. La propia credibilidad del Presidente empezó a quedar en duda", algo que también "pasó con Andis, Libra y Espert, pero fueron explosiones que se fueron apagando. Lo de Adorni se estaba 'cronificando'. Después de la renuncia de Adorni, la conversación en redes sobre él cayó, pero sólo debajo del Mundial, y por encima de la 'Scaloneta'", historió el analista de redes y director del sitio Monitor Digital.

30 de Junio de 2026 09:53hs

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