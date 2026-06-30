Corrientes fue sede del Raid Náutico de las Américas

La competencia consolida a la provincia como escenario de un evento náutico de nivel internacional, en el majestuoso río Paraná.

30 de Junio de 2026 12:16hs

Por Ricardo Seronero



El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo, auspició exitosamente el desarrolló de una nueva edición del Raid Náutico de las Américas, una importante competencia internacional que reunió a pilotos de distintos puntos del país y de naciones vecinas.

La actividad se realizó entre el sábado y domingo, con la organización conjunta entre el sector privado, con apoyo del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Corrientes.

El evento combinó pruebas de velocidad y navegación en el río Paraná, en distintas categorías, y se consolidó como una propuesta deportiva de gran alcance regional.

Durante ambas jornadas, Prefectura Naval brindó un importante apoyo operativo, suspendiendo temporalmente el tránsito de embarcaciones civiles en la zona de competencia para garantizar la seguridad de pilotos y espectadores.

El sábado, el plato fuerte fue la carrera de larga duración de 100 kilómetros. Los participantes largaron frente a la Playa Arazaty y debieron completar el exigente recorrido en el menor tiempo posible, con puntos de control y boyas estratégicas de orientación custodiadas por embarcaciones de fiscalización y apoyo.

El domingo se disputó la carrera de circuito boyado frente a la Playa Arazaty. Desde las 14 horas comenzó una intensa competencia de aproximadamente tres horas, que incluyó tres mangas de cinco vueltas por cada categoría.

Una vez finalizado el certamen, se realizó el acto de entrega de premios y menciones. En la oportunidad, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, destacó el éxito del evento y resaltó la excelente articulación lograda entre el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo, y el sector privado.

El Raid Náutico de las Américas se posicionó como una exitosa propuesta deportiva que tuvo al río Paraná como escenario principal, fortaleciendo los lazos entre los países participantes y consolidando a Corrientes como sede de eventos náuticos de nivel internacional.



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