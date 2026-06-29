Un muerto y un herido tras un tiroteo en un Fan Fest de California

El centro de entretenimiento congregaba a hinchas que se reunían para seguir la Copa del Mundo, pero el ataque ocurrió cuando no se estaba retransmitiendo ningún partido.

29 de Junio de 2026 12:30hs

Una persona murió y otra quedó gravemente herida tras un tiroteo en un Fan Fest del Mundial 2026 en San José, California, informó la policía local. El centro de entretenimiento congregaba a hinchas que se reunían para seguir la Copa del Mundo y, según las autoridades, el ataque ocurrió cuando no se estaba retransmitiendo ningún partido.

La policía detalló que una de las víctimas falleció en el lugar y que la otra fue trasladada a un hospital con heridas que ponían en riesgo su vida. Añadieron que el hecho se investiga como un homicidio y que las investigaciones continúan en la escena.

Por precaución, varias calles cercanas fueron cerradas y la zona acordonada; la mayoría de los bares y locales de la plaza suspendieron su actividad tras el episodio. San Pedro Square es uno de los espacios del Área de la Bahía donde miles de aficionados se han juntado para ver los encuentros en pantallas gigantes.

Hasta ahora en ese punto se habían mostrado cinco partidos del torneo; el próximo encuentro programado en las actividades públicas de la zona será el miércoles, cuando se enfrenten Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final. Las autoridades locales llamaron a colaborar con la pesquisa y a evitar la circulación en el perímetro afectado.