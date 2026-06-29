"Según el estándar impuesto en la Causa Vialidad, hace rato que Adorni debería haber sido indagado y procesao"

"La causa contra Adorni va a ir a un ritmo más lento que lo que sucedería si siguiera como jefe de Gabinete. Según el estándar establecido por la Corte Suprema en la Causa Vialidad, donde se condenó a CFK sobre la base de prueba indiciaria, indirecta y bastante débil, hace rato que Adorni debería haber sido procesado. En el caso Adorni, las pruebas sobran para justificar un procesamiento. Le ha mentido en la cara a todo el mundo y sobran las pruebas de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes de funcionario público", enumeró Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.

29 de Junio de 2026 09:37hs

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