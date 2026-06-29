Scioli: “Nuestro país va camino a batir el récord histórico de llegada de turistas extranjeros”

Así lo indicó el funcionario en el evento de cambio de autoridades de Destino Argentina, la cámara de empresas que promociona al país en el exterior como destino turístico de alto nivel. La presidenta entrante, Natalia Schargorodky, manifestó: “Compartimos el desafío de seguir posicionando a la Argentina como uno de los grandes destinos del mundo” y definió al turismo como “una actividad que no solo genera desarrollo económico, sino que también crea encuentros, experiencias y vínculos entre personas y culturas”.

29 de Junio de 2026 10:03hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, destacó a Destino Argentina: “Por el impacto, la influencia tan positiva en el desarrollo, el protagonismo que tiene en el sector y los resultados que vamos alcanzando”. También aseguró: “Yo estoy acá para defender los puestos de trabajo que genera el sector y las inversiones que se están llevando adelante, que van a ser un récord histórico en la cantidad de establecimientos hoteleros”.

Además, recordó la gestión asumida por el presidente Javier Milei en materia turística, “que no quedó solo en palabras e intenciones, sino que se puso en marcha distintas acciones de las que hoy vemos resultados”. En tal sentido, destacó las política emprendidas mediante Cielos Abiertos, con el fortalecimiento aerocomercial que permite “una conectividad dentro del país y de Argentina con el mundo”, la facilitación de visados para varios países y la eliminación del pago de derechos a SADAIC para los hoteles, entre otros beneficios alcanzados.

Por último, el funcionario nacional aseguró: “Nuestro país va camino a batir el récord histórico de llegada de turistas extranjeros”, y también dijo que “el mercado de Brasil comenzó a recuperarse”. “Este es un trabajo en equipo, donde cada área tiene el compromiso de acompañar para salir a mostrar esta nueva Argentina al mundo”, sumó. “Argentina es un destino valioso, es un destino de calidad, es un destino seguro y el país más seguro de Latinoamérica”, fundamentó.

Por su parte, el presidente saliente de Destino Argentina, Daniel Manzella, realizó un repaso de su gestión a cargo del organismo privado y agradeció a funcionarios y organismos públicos como el Inprotur, Marca País y Cancillería Argentina por el apoyo brindado. “Realmente, dimos un salto de calidad“, aseguró y resaltó: “Hemos logrado consolidar una estructura de trabajo eficiente”. “Nuestro objetivo siempre fue el mismo: construir un Destino Argentina más federal, más participativo y más cercano al interior profundo de nuestro país. Los resultados son visibles. Pasamos de ochenta y cinco socios en 2022 a más de ciento sesenta y cinco en la actualidad”, argumentó.

Manzella también explicó: “El turismo receptivo debe ocupar un lugar central en la agenda del desarrollo de nuestro país, porque genera divisas” y dijo que “Argentina posee hoy una oportunidad extraordinaria”. “Generamos, a nivel turismo, más de un millón de empleos en todo el país, y pueden ser muchos más, porque es una actividad federal que promueve el desarrollo de las economías regionales”, finalizó.

A su turno, la presidenta entrante, Natalia Schargorodky, manifestó: “Compartimos el desafío de seguir posicionando a la Argentina como uno de los grandes destinos del mundo” y definió al turismo como “una actividad que no solo genera desarrollo económico, sino que también crea encuentros, experiencias y vínculos entre personas y culturas”.

La nueva funcionaria asimismo afirmó : “Siento un orgullo especial al asumir hoy esta presidencia y hacerlo representando a una industria que muestra al mundo la mejor versión de nuestro país”. “Tenemos por delante una gran oportunidad. El mundo busca cada vez más experiencias auténticas, naturaleza, cultura y hospitalidad y Argentina tiene todo eso para ofrecer”, puntualizó.

Cabe indicar que la cámara Destino Argentina se constituye como una herramienta de búsqueda para la selección destinos, alojamientos, especialistas y actividades con el fin de diseñar itinerarios y experiencias personalizadas.

También participaron del evento: Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina; Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas; Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo; y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, junto a socios de Destino Argentina, representantes del sector y otros funcionarios.

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