Fuerte réplica sísmica de 4,6 grados en el norte de Venezuela

Familias que permanecían en los escombros buscando a sus seres queridos sintieron cómo volvía el suelo a moverse; muchos retomaron con urgencia las labores de búsqueda y rescate entre las ruinas.

29 de Junio de 2026 11:12hs

Casi cinco días después del doble sismo que arrasó parte del país y dejó alrededor de 1.500 fallecidos según el conteo provisional, un nuevo temblor sacudió la mañana de este lunes a Caracas y al estado La Guaira. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró la réplica con magnitud 4,6 y ubicó su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, uno de los balnearios más próximos a la capital. Fue el movimiento más intenso desde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles, separados por apenas dos minutos.

Habitantes de La Guaira describieron el temblor como una nueva ola de pánico en una zona ya devastada. Familias que permanecían en los escombros buscando a sus seres queridos sintieron cómo volvía el suelo a moverse; muchos retomaron con urgencia las labores de búsqueda y rescate entre ruinas. Testigos relataron escenas de desesperación y pedidos de ayuda para hallar cuerpos y sobrevivientes.

Las autoridades informaron que, tras esta réplica, no se reportaron daños adicionales significativos en la infraestructura ya afectada. Mientras tanto, equipos de rescate locales e internacionales prosiguen con la búsqueda de personas atrapadas bajo edificios colapsados, enfrentando un trabajo contrarreloj entre montones de escombros y estructuras inestables.

La Guaira presenta una imagen de destrucción: edificios inclinados o derrumbados y servicios interrumpidos. Según cifras oficiales, 774 inmuebles sufrieron daños estructurales y 189 colapsaron por completo desde el inicio de los sismos. La ONU, por su parte, estima que podrían faltar hasta 50.000 personas, aunque el gobierno no ha difundido un conteo oficial de desaparecidos.