Chapelco realiza inversiones muy importantes en infraestructura para mejorar su aeropuerto

Como parte de la modernización integral del aeropuerto, en los primeros días de julio entrará en funcionamiento el nuevo sistema de estacionamiento tarifado, con beneficios para mejorar la organización y la disponibilidad de espacios para los usuarios.

29 de Junio de 2026 10:10hs

Por Ricardo Seronero

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes continúa avanzando en su proceso de transformación. Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la infraestructura aeroportuaria provincial, comenzó la segunda etapa de obras en la terminal aérea, destinada a reforzar sectores estructurales del edificio original.

La intervención representa una inversión de 654,6 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de ejecución de 40 días. Los trabajos se desarrollarán sin afectar la operatividad de los vuelos ni el normal funcionamiento del aeropuerto.

Esta nueva etapa complementa la reciente ampliación y remodelación de la terminal, una de las inversiones más importantes realizadas en infraestructura aeroportuaria de la región, que permitió incorporar más de mil metros cuadrados cubiertos y prácticamente duplicar la superficie operativa destinada a pasajeros.

La obra responde a una planificación integral que priorizó la habilitación de los nuevos espacios para brindar una mejor experiencia a los viajeros, dejando programadas para una segunda instancia las tareas de refuerzo estructural. Una vez finalizadas, permitirán incrementar las condiciones de seguridad, continuidad operativa y confort para quienes utilizan diariamente el aeropuerto.

La terminal renovada cuenta con un amplio hall de partidas con capacidad para 108 personas sentadas, nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos, ocho nuevos locales comerciales, sanitarios completamente renovados, nuevas oficinas operativas y administrativas, calefacción por losa radiante, puertas automáticas y una reorganización integral de los espacios de circulación.

Nuevo sistema de estacionamiento

Como parte de los servicios incorporados en esta nueva etapa de modernización, el aeropuerto pondrá en funcionamiento desde el 1 de julio el sistema de estacionamiento tarifado, una prestación habitual en terminales aeroportuarias modernas que permitirá ordenar el uso de los espacios, mejorar la rotación de vehículos y brindar mayor disponibilidad para quienes concurren a buscar o despedir pasajeros.

El esquema contempla 15 minutos de cortesía sin cargo para todos los vehículos, tiempo suficiente para ascenso y descenso de pasajeros. Superado ese plazo se abonará la primera hora completa y, posteriormente, el cobro se fraccionará en períodos de 30 minutos, con una tolerancia adicional de cinco minutos. A partir de las seis horas de permanencia se aplicará la tarifa por estadía.

Las motocicletas que transporten pasajeros continuarán estacionando sin cargo tanto por hora como por estadía. Para los automóviles, la tarifa será de 4.000 pesos por hora y de 45.000 pesos por estadía.

Desde la administración del aeropuerto recordaron además que será obligatorio abonar el ticket antes de regresar al vehículo, con el objetivo de agilizar la salida y evitar demoras en las playas de estacionamiento.

También comunicaron a los propietarios de vehículos que se encuentran aparcados en el mismo, que deberán retirarlos del predio antes del 1 de julio.

La incorporación de este servicio forma parte del proceso de jerarquización del Aeropuerto Chapelco, que continúa sumando infraestructura y prestaciones acordes al crecimiento sostenido de la conectividad aérea y del turismo en la Región de los Lagos del Sur.



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