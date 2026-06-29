AVIABUE renovó sus autoridades

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) realizó su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se llevó adelante la renovación de autoridades para el período 2026-2028.

29 de Junio de 2026 09:53hs

Por Ricardo Seronero

Adrián Manzotti fue reelecto en el cargo de presidente, acompañado por su Comité Ejecutivo: Adrián Pastine como vicepresidente 1°, Daniela Pons como vicepresidenta 2°, Martín Romano como secretario y Verónica Reinhold como tesorera. Además se renovaron los cargos en la Comisión Directiva, que vienen trabajando juntos en equipo desde hace dos años.

De acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el estatuto de la entidad, se presentó una única nómina de candidatos, denominada "Unión y Participación", que fue oficializada por unanimidad tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos estatutarios.

La renovación de autoridades tendrá una vigencia de dos años y reafirma el compromiso de AVIABUE con una gestión orientada al fortalecimiento de las agencias de viajes, la defensa de los intereses del sector y la promoción de acciones que impulsen el desarrollo de la actividad turística.

Con esta renovación, AVIABUE inicia una nueva etapa de trabajo con el objetivo de continuar consolidando su rol como entidad representativa de las agencias de viajes y turismo de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la participación de sus asociados y fortaleciendo la articulación con los distintos actores del sector.

“Estamos muy orgullosos porque fuimos cumpliendo los objetivos que nos propusimos y en estos dos años vamos a sumar más capacitaciones y herramientas para los socios y buscar que más agencias se sumen a la asociación”, dijo Adrián Manzotti.



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