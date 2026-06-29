Aumentan un 50% los vuelos a Viedma

A partir del 10 de agosto, Viedma pasará de 4 a 6 frecuencias semanales operadas por Aerolíneas Argentinas. Este incremento estratégico fortalece la conectividad de la capital provincial y abre nuevas oportunidades para potenciar el desarrollo de toda la provincia. El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “este es un paso muy importante para Viedma y para toda la Región Atlántica, porque mejorar la conectividad aérea no es solamente sumar vuelos: es generar más oportunidades para el turismo, la actividad económica, el empleo y el desarrollo que viene”.

29 de Junio de 2026 10:06hs

Por Ricardo Seronero

Se oficializó el acuerdo con Aerolíneas Argentinas que consolida un incremento del 50% en las frecuencias aéreas que conectan a la capital rionegrina con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de Aeroparque “Jorge Newbery”.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “este es un paso muy importante para Viedma y para toda la Región Atlántica, porque mejorar la conectividad aérea no es solamente sumar vuelos: es generar más oportunidades para el turismo, la actividad económica, el empleo y el desarrollo que viene”.

“Río Negro está entrando en una nueva etapa productiva, energética y turística, y para eso necesitamos ciudades mejor conectadas, con más servicios y con más capacidad para recibir inversiones, visitantes y movimiento económico. Que Viedma pase de 4 a 6 vuelos semanales marca que la provincia está creciendo y preparándose para el futuro”, afirmó.

El acuerdo es fruto de una gestión colectiva encabezada por el Gobernador junto al Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, el ENVITUR y la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR). Se llegó a este consenso luego de un exhaustivo análisis de la demanda del destino, actualmente potenciada por el desarrollo de emprendimientos energéticos, el crecimiento turístico de la capital y la consolidación del litoral marítimo rionegrino.

El convenio será respaldado por acciones directas de promoción destinadas a apuntalar la comercialización y la ocupación de las plazas. Estas acciones incluirán campañas orientadas al público final y un trabajo estratégico para explotar el potencial del turismo de reuniones en la región.

Además, los vuelos serán operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 96 pasajeros, garantizando una oferta de asientos significativamente mayor y una distribución horaria adecuada para el tráfico corporativo, institucional y turístico.

La nueva grilla contempla opciones matutinas y vespertinas diseñadas para optimizar la estadía y los traslados de los pasajeros.

Ruta Buenos Aires — Viedma:

* Lunes, martes y jueves: salida de Aeroparque a las 7, arribo a Viedma a las 8.45. Regreso desde Viedma a las 9.25, con llegada a Aeroparque a las 11.

* Miércoles, viernes y domingo: salida de Aeroparque a las 15.20, arribo a Viedma a las 17.05. Regreso desde Viedma a las 17.45, con llegada a Aeroparque a las 19.20.

Con este incremento, Río Negro consolida una conectividad clave para acompañar el crecimiento de la capital provincial, fortalecer la integración de la Región Atlántica y seguir preparando v la provincia.



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