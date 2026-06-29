Alfredo González: "Santilli es una persona más capacitada para ser jefe de Gabinete"

"En un momento, pareció que lo de Adorni iba a durar para siempre o iba a irse por decisión del Congreso y no del Gobierno. Más vale tarde que nunca para el Gobierno. Santilli es una persona de diálogo, es simpático, cae bien. Adorni, profesionalmente, fue un buen vocero. Pero su soberbia no era buena para el Gobierno. Santilli es la antítesis de Adorni en términos formales. Las formas importan y comunican", fundamentó el director de la consultora Federico González y Asociados.

29 de Junio de 2026 09:15hs

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