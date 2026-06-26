Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de la City de Beijing

Se difundieron trayectorias de vuelo no verificadas que apuntan a una ruta irregular antes del impacto. Las autoridades de la ciudad aún no confirmaron esos datos ni ofrecieron un parte sobre posibles víctimas.

26 de Junio de 2026 13:09hs

Una avioneta chocó este viernes contra la Torre CITIC, el rascacielos más alto del distrito financiero de Beijing, en pleno sector de Guomao, punto neurálgico de negocios y oficinas. Imágenes que circularon en redes muestran restos adheridos a la fachada y la cola de la aeronave apoyada contra la estructura; en la vía pública se documentaron daños como vidrios rotos en un taxi.

Fuentes internacionales identificaron al aparato como un deportivo Sunward SA 60L Aurora, fabricado en China y relacionado con una empresa aeronáutica local, y se difundieron trayectorias de vuelo no verificadas que apuntan a una ruta irregular antes del impacto. Las autoridades de la ciudad aún no confirmaron esos datos ni ofrecieron un parte sobre posibles víctimas.

No hay por ahora comunicados oficiales que expliquen si el vuelo era privado o comercial, ni las causas del siniestro: no se ha establecido si falló un sistema técnico, si hubo pérdida de control o si intervino otro factor. Los organismos encargados de la investigación trabajan en la recopilación de pruebas y en el análisis de los registros de tráfico aéreo.

El choque reaviva preguntas sobre la seguridad aérea en áreas urbanas densas y sobre los protocolos de emergencia en distritos de alta concentración empresarial. El edificio, un icono del perfil urbano de Chaoyang, suma peso simbólico al incidente y las conclusiones de la investigación serán clave para definir responsabilidades y posibles cambios regulatorios.