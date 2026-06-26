Suman 589 los muertos confirmados por los terremotos en Venezuela, y hay más de cincuenta mil desaparecidos

Se registraron casi tres mil heridos. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas.

26 de Junio de 2026 12:56hs

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó este viernes que el balance oficial del doble sismo que golpeó Venezuela el miércoles asciende a 589 muertos y más de 2.980 heridos. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas, mientras organizaciones de autoconvocados reportan que aún no se localiza a más de 50.000 personas.

La emergencia se concentra en La Guaira, declarada zona de desastre y donde Rodríguez supervisó las tareas de rescate. En esa franja costera, equipos de Protección Civil, personal sanitario y bomberos trabajan para retirar escombros y llegar a los edificios colapsados, algunos de los cuales se desplomaron por completo.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un panorama de devastación que las autoridades comparan con escenarios bélicos. Los hospitales reciben a heridos provenientes de distintos puntos del país y las brigadas especializadas priorizan la remoción de grandes montículos de escombros para facilitar las labores de localización de sobrevivientes.

A medida que avanzan las inspecciones en áreas de difícil acceso, crece la certeza de que las cifras de víctimas se incrementarán. Las autoridades esperan además la llegada de ayuda internacional para reforzar los operativos y atender con mayor capacidad a las comunidades afectadas.