Milano: "la carne ha sido un bien político durante años"

El presidente del Rosgan, Raúl Milano, aseguró que la ganadería, a través de los años, "ha tenido un problema estructural: el financiamiento y la inversión".

26 de Junio de 2026 08:26hs

En la Bolsa de Comercio de Rosario, la Mesa de las Carnes y ROSGAN realizarán el próximo 8 de julio una Jornada de Financiamiento e Inversión para las cadenas de ganados.

El problema estructural de las cadenas de ganados y carnes es el financiamiento y las nuevas inversiones. Si no se consigue canalizar fondos de mediano y largo plazo, las limitaciones en el crecimiento del stock bovino —o las inversiones en pollo y cerdos— tendrán un amesetamiento que nos impide convertirnos en uno de los grandes proveedores de alimentos del planeta.

El sistema financiero comenzó a ver en estas producciones una oportunidad de canalizar créditos. La aparición de nuevos instrumentos genera, por primera vez, la posibilidad de sentir que algo nuevo está ocurriendo en Argentina.

Aquí podés ver el programa completo: https://rosgan.com.ar/jornadainversionyfinanciamiento?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=ROSGAN%20GANADOS%20Y%20CARNES