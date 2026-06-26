Martín Goerling: "Me duele la renuncia apresurada de Esteban Bullrich, pero en el PRO no somos todos iguales"

La Libertad Avanza no dio cuórum en el Senado para que se tratara el pedido de interpelación a Manuel Adorni; el oficialismo bajó al recinto pero no ocupó las bancas. Tampoco se sumó Unión por la Patria y de este modo también quedó sin debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Martín Goerling Lara, senador del PRO y autor del proyecto contra Adorni, denunció un acuerdo entre kirchneristas y libertarios. Sobre la renuncia de Esteban Bullrich al PRO tras el nuevo escándalo, Goerling aseguró que el partido "siempre estará del lado correcto" en "temas de corrupción".

26 de Junio de 2026 08:50hs

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